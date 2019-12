AIA Financial Kirim Pesepak Bola Belia ke Akademi Persija

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA Financial (AIA) kembali membuktikan komitmennya untuk memajukan persepakbolaan Indonesia.

Perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia itu mengirim Nathan Fariel ke Elitepro Persija.

Sementara itu, empat pesepak bola belia lainnya, yakni Malik Raja Syahbana, Sava Fiprian Januario, Rizky Chandra Abdulmanan, dan Muhammad Alwi Permana masuk Akademi Persija.

Mereka merupakan pesepak bola belia yang disairng dari 50 peserta program kemitraan AIA dan Persija Jakarta.

Head of Brand and Communication PT AIA Financial Kathryn Monika Parapak mengatakan, sepak bola menjadi sarana bagi pihaknya untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik dengan terlibat langsung dalam kegiatan olahraga.

Dia menambahkan, AIA Elite Football Training Camp yang digelar sejak 2017 bersama dengan Tottenham Hotspur telah diikuti oleh lebih dari 100 talenta muda sepak bola Indonesia.

“Saat ini dengan Persija, para talenta tersebut mendapatkan akses untuk melanjutkan minat dan bakat mereka ke jenjang yang lebih serius,” kata dia, Minggu (15/12).

International Development Coach Tottenham Hotspur Anton Blackwood mengatakan, program Elite Football Training Camp di Phuket yang dijalankan bersama AIA memberikan pengalaman berlatih dengan program kelas dunia.