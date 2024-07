Aimee Maryam Dykalaksmi Raih Beasiswa NAFA University of the Arts Singapore

jpnn.com, JAKARTA - Aimee Maryam Dykalaksmi, seorang talenta muda berbakat dari Ibu Kota telah menorehkan prestasi gemilang dengan mendapatkan tuition grant dari Kementerian Pendidikan Singapura untuk melanjutkan studinya di Diploma in Dance, Faculty of Performing Arts, Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA), University of the Arts Singapore.

Perjalanan ini adalah bukti dari dedikasi, kerja keras, dan semangat yang luar biasa dalam mengejar impiannya di dunia seni pertunjukan.

Dara kelahiran Jakarta 22 Januari 2008, putri tunggal pasangan Resdy Benyamin-Ika Nursari ini akan mulai menempuh kuliah di Singapura pada awal Agustus 2024.

Aimee rasanya tak sabar ingin mengenyam pendidikan seni terbaik di Singpura.

Dalam percakapan dengan media, Aimee yang menjadikan Isyana Sarasvati sebagai role model dan idola untuk belajar dan berkarier di bidang seni pertunjukan.

Pasalnya, Isyana merupakan penerima beasiswa yang sama di universitas yang sama dengan Aimee.

“Cita-cita ke depan saya setelah lulus dari Singapura, ingin melanjutkan pendidikan di Eropa atau Amerika Serikat sampai S3 di bidang seni dan memiliki bisnis di bidang seni pertunjukkan (musik, teater dan tari),”ungkap Aimee.