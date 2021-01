Air Mata pun Jatuh Usai Laga Southampton Vs Liverpool

jpnn.com, SOUTHAMPTON - Gol dari mantan pemain Liverpool Danny Ings membuat Southampton menang 1-0 atas bekas klubnya tersebut, pada laga terakhir pekan ke-17 di St. Mary's Stadium, Selasa (5/1) dini hari WIB.

Ings mencetak gol pada menit ke-2, dan menjadi satu-satunya pada pertandingan tersebut.

Meskipun Liverpool berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, tetapi pasukan racikan Jurgen Klopp itu baru mendapatkan tembakan tepat sasaran pada menit ke-75, melalui Sadio Mane.

Liverpool, menurut catatan Premier League, memang berhasil menguasai possession; 67 persen berbanding 33 persen.

Namun urusan shots on target, The Reds hanya mengoleksi 17 shots satu on target, sementara The Saints tujuh shots tiga on target.

Kemenangan pertama Southampton dalam lima pertandingan membawa mereka ke posisi keenam dengan 29 poin.

Baca Juga: Kiper Utama Southampton Bakal Absen Lawan Liverpool

Buat Liverpool, meski masih di puncak, hanya unggul selisih gol dengan Manchester United di posisi kedua. Namun MU punya sisa satu pertandingan lebih banyak di tangan.

Usai pertandingan, pelatih Southampton Ralph Hasenhuettl menangis, haru, bahagia.