Airlangga & Delegasi Canada-ASEAN CABC Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Delegasi Bisnis Kanada yang tergabung pada Canada-ASEAN Business Council (CABC) di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (3/12).

Kunjungan itu masih dalam rangkaian kunjungan Tim Misi Dagang Kanada (Team Canada Trade Mission-TCTM) ke Indonesia.

Delegasi Bisnis Kanada dipimpin oleh Wayne Farmer, Presiden CABC, dan dihadiri oleh 9 perwakilan perusahaan Kanada diantaranya yakni Sun Life Financial, CG Wellington Inc, TISEC Inc, Natural Resources Canada, Concordia University, AtkinsRealis, dan perusahaan besar Kanada lainnya.

Pertemuan memusatkan perhatian pada prioritas pemerintahan baru dan potensi kerja sama kedua negara di sektor strategis.

Pada pertemuan itu, Menko Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia sangat terbuka untuk menerima delegasi bisnis negara mitra pada upaya penguatan kerja sama di sektor ekonomi.

Menko Airlangga juga menyambut baik tawaran Kanada untuk bermitra pada pengembangan PLTN pertama di Indonesia.

“Indonesia saat ini telah memiliki lokasi untuk pengembangan PLTN pertama yaitu di Kalimantan Barat melalui teknologi SMR, kami senang jika Kanada dapat melakukan kajian kelayakan (feasibility study) di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Sebagai tambahan, Menko Airlangga menyatakan minatnya untuk mengirimkan delegasi Indonesia guna mempelajari teknologi SMR dan peningkatan kapasitas operasionalisasi PLTN.