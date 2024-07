Aksi Kolaboratif FINNS untuk Melestarikan Ekosistem Mangrove di Bali

jpnn.com, JIMBARAN - FINNS Bali melakukan aksi positif berupa penanaman ratusan pohon mangrove bersama dengan komunitas setempat.

Kegiatan yang melibatkan komunitas Minutes of Manager dan Bali Youth Parlimanet for Water (Bali YPW) itu diisi dengan menaman sebanyak 300 mangrove di Jimbaran, Minggu 28 Juli.

FINNS ESG Manager, M. Abdul Manaf mengatakan kegiatan itu dalam rangka perayaan Hari Mangrove Dunia (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem) yang jatuh pada 26 Juli kemarin.



Dia menyebut kegiatan itumerupakan salah satu bagian program ESG (Environment, Social, & Governance) yang menargetkan kelestarian ekosistem Mangrove di Bali.

“Karena mangrove memegang peranan penting dalam pertahanan alami melawan erosi, badai, tsunami, dan juga mendukung keanekaragaman hayati dan hewani. Semoga dengan adanya aksi tanam mangrove bersama ini pantai di Bali bisa terjaga kelestariannya," kata dia dalam siaran persnya.



Laras Wasprapita, salah satu peserta dan juga Ketua komunitas Minutes of Manager (MoM) cabang Bali menyambut positif kerja sama menanam mangrove itu.

Sebab, hal itu benar-benar bisa mengedukasi dan memberikan wadah untuk melakukan aksi nyata bagi anggota MoM yang merupakan para manajer-manajer dari berbagai macam perusahaan di Bali.

Hal serupa juga diungkapkan oleh I Gede Candra, pengurus Bali YPW yang menjadikan isu air sebagai isu prioritas di kalangan anak muda.



"Ada beberapa jenis mangrove yang ditanam dengan tujuan utama untuk penahan sedimen dan penguat pematang," ujar I Gede Wahyu Dani yang juga ketua pelaksana kegiatan tanam mangrove itu. (cuy/jpnn)