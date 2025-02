Waka MPR Ibas Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sampah Terpadu Demi Kelestarian Alam

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan pentingnya pengelolaan sampah terpadu, melalui sebuah regulasi, sistem yang terstruktur, ekosistem hijau ramah lingkungan, gerakan besar bersama, dan kolaborasi seluruh pihak untuk pelestarian alam, kesehatan, dan lingkungan Indonesia yang asri.

Menurut Ibas yang juga menjabat Anggota Komisi XII DPR, menjaga lingkungan adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi kinerja 2024, program kerja 2025, strategi perdagangan karbon, tindak lanjut hasil COP-29, hingga solusi terhadap permasalahan sampah.

Dalam forum tersebut, Ibas mengangkat dokumenter produksi Barack Obama berjudul 'Our Ocean' (Laut Kita), sebagai salah satu referensi penting tentang dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia dan bagaimana dunia memandang suatu negara.

Dokumenter tersebut menyoroti upaya global dalam melestarikan laut sebagai ekosistem vital yang terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan.

“What we see, what we eat, where we live, (Apa yang kita lihat, apa yang kita makan, di mana kita tinggal) — secara keseluruhan, ketiga hal tersebut mencerminkan cara kita berinteraksi dengan dunia dan bagaimana hal-hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari kita. Wajah negara ini, salah satunya juga ditentukan oleh lingkungan dan kebersihannya. Asri, sejauh mana? Itu bisa menjadi impresi dunia,” ujar Ibas.

Lebih jauh Ibas menekankan perhatian pada lingkungan tidak hanya untuk pengunjung yang hendak datang maupun yang tinggal dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang.