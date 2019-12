Aksi Terbaik Final BWF World Tour Finals 2019

jpnn.com, GUANGZHOU - Lima partai puncak BWF World Tour Finals 2019 di Tianhe Gymnasium Guangzhou, Minggu (15/12) menghasilkan aksi terbaik dari para pebulu tangkis papan atas dunia.

Salah satunya dari tunggal putri Taiwan Tai Tzu Ying.

Peringkat satu dunia itu melakoni duel melawan putri Tiongkok Chen Yu Fei, ranking dua. Tzu Ying kalah rubber game 21-12, 12-21, 17-21 dalam laga berdurasi 58 menit (statistik BWF).

"Dia adalah pemain yang sangat stabil, hampir tidak membuat kesalahan. Dia lebih tinggi dariku dan serangannya makin meningkat, jadi Chen memang sulit dikalahkan," kata Tzu Ying seperti dikutip dari laman BWF.

Play of the Day | A brave and bodacious display of badminton from Tai Tzu Ying in this rally ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/xBYj9XXJLj — BWF (@bwfmedia) December 15, 2019