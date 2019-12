Ginting Tetap Tersenyum Meski Cuma Dapat Rp 838 Juta

jpnn.com, GUANGZHOU - Anthony Sinisuka Ginting harus puas dengan status runner-up BWF World Tour Finals 2019, setelah kalah dari tunggal putra Jepang, Kento Momota 21-17, 17-21, 14-21 pada pertandingan final di Tianhe Gymnasium, Tiongkok, Minggu (15/12).

“Puji Tuhan, walaupun hasilnya belum juara, tetapi saya tetap bersyukur. Saya bersyukur atas semuanya. Hari ini saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dan sudah berusaha maksimal. Pasti, ada sedikit rasa sedih karena enggak bisa menutup akhir tahun ini dengan baik. Saya selalu kalah di final tahun ini. Namun, ini jadi pelajaran berharga buat saya ke depannya,” ungkap Ginting kepada Badminton Indonesia.

“Tadi di gim ketiga juga saya sudah berusaha maksimal dan coba untuk tidak merasakan sakit di kaki. Jari kaki kanan saya lecet, sebetulnya ini sudah lama. Di awal-awal pertandingan saya memang enggak mau terlalu fokus sama sakit ini, tetapi lama-lama terasa perih juga. Jadi tadi cukup memengaruhi juga ke permainan di gim ketiga,” imbuh pemain kelahiran Cimahi itu.

Ginting mengatakan, duel dengan Momota hari ini lebih jauh ketat daripada pertemuan sebelumnya di kejuaraan French Open 2019 BWF World Tour Super 750, Oktober lalu. “Waktu pertemuan sebelumnya mungkin kondisi dia enggak prima. Namun, hari ini dia main bagus. Saya juga main bagus, jadi kami sama-sama main bagus lah,” katanya.

Highlights | World no.1 @momota_kento ???????? masterfully comes back in the third game to claim the title in an extraordinary match that didn’t disappoint ????#HSBCBWFbadminton #HSBCWTFinals2019 #Guangzhou2019 pic.twitter.com/p82fOacpBE — BWF (@bwfmedia) December 15, 2019