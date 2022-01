Akui Sudah Bercerai dari Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny: Gue yang Salah

jpnn.com, JAKARTA - Model Kalina Ocktaranny membenarkan dirinya sudah keluar dari rumah suaminya Vicky Prasetyo.

Hal itu dia lakukan seusai ada kata pisah yang terucap dari mulut Vicky.

Kalina mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangganya dengan Vicky. Namun akhirnya Kalina memilih menyerah.

"Iya, gue udah cerai. Sejak tanggal 22 Desember gue sudah keluar dari rumah beliau, bukan karena gue minggat seperti banyak berita di luaran, gue lurusin," kata Kalina di kanal Youtube Melaney Ricardo.

"Bukan berarti gue gak mau mempertahankan rumah tangga, bukan karena gue tidak mau bertahan dan sabar, as you know, gue udah mencoba beberapa hal," sambungnya.

Sadar tak bisa melanjutkan hubungannya, Kalina memilih untuk mengejar kebahagiaannya sendiri.

"Gue bukannya gak mau sabar, tapi sekarang I'm looking for my own happiness (cari kebahagiaan sendiri) dan gue tahu kebahagiaan itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri, jadi gue mencari kebahagiaan itu dimulai dari diri gue sendiri," jelas Kalina.

Mantan istri Deddy Corbuzier itu kemudian menyalahkan diri sendiri karena tak bisa menjadi istri yang baik, sehingga rumah tangganya berujung perceraian.