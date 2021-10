Aldebaran dan Andin Bersaing dengan Pangeran dan Putri

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan ketat terjadi antara para nominasi dalam ajang Silet Awards 2021.

Salah satunya yakni pada Kategori Pasangan Sinetron Tersilet 2021.

Nominasinya adalah Al dan Andin (Ikatan CInta), Darma dan Bule Wiwik (Amanah Wali), Ismet dan Ani (Amanah Wali), Nino dan Elsa (Ikatan CInta), serta Pangeran dan Putri (Putri Untuk Pangeran).

Selain Kategori Pasangan Tersilet, Kategori Keluarga Vlogger Tersilet juga diisi para nominator terbaik.

Nominasinya adalah Bapau Family, Rans Entertainment, The Atta Family, The Hermansyah A6, serta The Onsu Family.

Pihak RCTI kembali menyelenggarakan ajang penghargaan bertajuk Silet Awards 2021.

Sama seperti tahun sebelumnya, Silet Awards 2021 memberi apresiasi bagi para selebritas yang kisah dan kasusnya menjadi perhatian, serta hal-hal menarik yang menjadi perbincangan di dunia infotainment.

Silet Awards 2021 memiliki 10 kategori penghargaan yang akan diperebutkan pada tahun ke-8 ini.