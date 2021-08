Aldi Taher: Dinar Candy, I Love You So Much, Tetap Semangat

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher memberi respons terkait ditangkapnya Dinar Candy oleh pihak kepolisian.

Melalui akun miliknya di Instagram, ia justru menyampaikan dukungan untuk Dinar Candy.

Aldi Taher berharap DJ sekaligus selebritas itu tetap semangat menghadapi masalah ini.

"Dinar Candy I love you so much, tetap semangat," tulis Aldi Taher, Kamis (5/8).

Mantan suami Dewi Perssik itu menyertakan sebuah lagu lengkap dengan video.

Lagu tersebut berisi dukungan Aldi Taher untuk Dinar Candy.

Apa yang dilakukan Aldi Taher spontan menuai komentar dari netizen.

Sebab selama ini Aldi Taher kerap menyindir Dinar Candy yang selalu tampil seksi.