Aldi Taher Kecewa kepada Andre Taulany, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengaku kecewa kepada komedian Andre Taulany.

Sebab, menurutnya, Andre Taulany tidak mau datang jadi bintang tamu podcast miliknya.

"Andre Taulany, padahal gue sudah datang ke tempat lu (tanpa dibayar dan jauh pula)," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (21/7).

Mantan suami Dewi Perssik itu mengatakan Andre Taulany selalu beralasan sedang sibuk sehingga tidaj bisa datang syuting podcast.

Aldi Taher lantas mempertanyakan kesibukan mantan vokalis Stinky tersebut.

"Alasannya schedule melulu, emang tiap hari ente schedule bayar listrik melulu?" ucap pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher menduga ada alasan lain yang membuat Andre Taulany ogah tampil dalam podcast miliknya.