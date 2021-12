Aldi Taher Mimpi Bertemu Mantan, Nama Dewi Perssik Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher menyampaikan sebuah pengakuan tentang mimpi yang dialaminya baru-baru ini.

Dia mengaku tiba-tiba memimpikan mantan pasangannya.

"Semalam mimpi mantan," ungkap Aldi Taher melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (7/12).

Mantan suami Dewi Perssik itu heran mimpi tersebut muncul dalam tidurnya.

Aldi Taher menduga dirinya sedang rindu dengan mantan pasangannya.

"Kenapa tiba-tiba jadi teringat mantan, kangen kali ya," ujar pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Akan tetapi, Aldi Taher tidak menjelaskan siapa mantan yang hadir dalam mimpinya.