Aldi Taher Nyanyi Lagu Nissa Sabyan, Istri Mengambek

jpnn.com, JAKARTA - Salsabillih ternyata sempat kecewa melihat suaminya, Aldi Taher menyanyikan lagu 'Nissa Sabyan I Love You So Much'.

Dia mengatakan bahwa Aldi Taher tidak berbicara terlebih dahulu sebelum membuat lagu tersebut.

"Awalnya aku ngambek, karena dia enggak ngomong sama aku," kata Salsabillih saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan 22 tahun itu bingung dengan lirik lagu Nissa Sabyan I Love You So Much yang dibuat Aldi Taher.

Sebab, dalam lagu tersebut Aldi Taher memberi dukungan kepada Nissa Sabyan yang belum lama ini jadi perbincangan.

"Kaget, ini orang kenapa ya," ucap Salsabillih.

Meski demikian, Salsabillih akhirnya mengetahui maksud Aldi Taher membuat lagu Nissa Sabyan I Love You So Much yang kini viral.

Aldi Taher membuat lagu itu ternyata hanya untuk panjat sosial alias pansos.