Alfin Lestaluhu Meninggal, Glenn Fredly Kehilangan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Glenn Fredly turut berduka atas meninggalnya pemain timnas U-16 Indonesia Alfin Lestaluhu. Lewat akun Instagram miliknya, dia sengaja mengunggah potret pemain yang bermain di posisi bek kanan tersebut.

"Rest in love Alfin Farhan Lestaluhu. Terima kasih atas perjuangan dan mengharumkan sepak bola Indonesia U-16," ungkap Glenn Fredly, Jumat (1/11).

Pelantun Adu Rayu itu menilai Alfin Farhan Lestaluhu telah berhasil mengharumkan nama Indonesia, khususnya Maluku. Oleh sebab itu, Glenn Fredly memberikan penghormatan terakhir untuk Alfin.

"Terutama mengharumkan nama Maluku dan sepak bola tanah air. Sioo sungguh katong kehilangan, hormat dan danke banyak Alfin buat inspirasi," sambung pria berdarah Maluku tersebut.

