All England 2020: Hafiz/Gloria Menang, Nomor 1 Dunia Tumbang

jpnn.com, BIRMINGHAM - Ganda campuran Indonesia Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja memberikan kabar gembira dari ajang All England 2020.

Pasangan peringkat delapan dunia itu baru saja memastikan tiket perempat final.

Dalam laga 16 Besar di Arena Birmingham, Kamis (12/3) malam WIB, Hafiz/Gloria menundukkan duet Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue.

Hafiz/Gloria menang straight game atas pasangan peringkat 15 dunia itu 21-15, 21-12 dalam durasi 33 menit (statistik BWF).

Di perempat final besok, Hafiz/Gloria akan berhadapan dengan ganda Tahiland Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai.

1 - Robin Tabeling/Selena Piek have become THE FIRST EVER EUROPEAN pair to beat Zheng Siwei/Huang Yaqiong. Broken.#YAE20 #PejuangAllEngland2020