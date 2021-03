All England 2021: Yuta Watanabe di Ambang Rekor Edan

jpnn.com, BIRMINGHAM - Pebulu tangkis Jepang spesialis ganda Yuta Watanabe di ambang rekor fantastis, usai memastikan tempat di final All England 2021.

Pemain kidal berusia 23 tahun itu bakal menyamai rekor pemain Korea Kim Dong Moon, yang menjadi juara All England di dua nomor yakni ganda putra dan ganda campuran.

Kim Dong Moon menjadi juara All England di nomor ganda putra pada 2000 dan 2002 bersama Ha Tae Kwon dan di tahun yang sama menjadi juara ganda campuran bersama Ra Kyung Min.

Watanabe, hari ini akan melakoni final ganda putra bersama Hiroyuki Endo dan partai puncak ganda campuran bersama Arisa Higashino.

HIGHLIGHTS | Can ???????????????????????????? Ellis/Smith pull the plug on ???????? Watanabe/Higashino reaching a third final at the YONEX All England Open? ????#HSBCbadminton #BWFWorldTour #AllEngland2021 pic.twitter.com/5ADOMQKGW2 — BWF (@bwfmedia) March 20, 2021