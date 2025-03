All England 2025: Aksi Shi Yu Qi Vs Li Shi Feng Jadi yang Terbaik

jpnn.com - BIRMINGHAM - Reli panjang pada gim ketiga laga Shi Yu Qi vs Li Shi Feng (klik IG di bawah) terpilih menjadi Play of The Day semifinal All England 2025.

Dua tunggal putra sesama China itu menyuguhkan aksi yang membuat penonton di Utilita Arena Birmingham pada Sabtu (15/3) malam WIB terhibur.

Shi Yu Qi, juara All England 2018 akhirnya menang dari Li Shi Feng si pemilik gelar All England 2023; 21-9, 20-22, 21-19.

Pada final Minggu (16/3) malam ini, Shi Yu Qi akan meladeni wakil Taiwan Lee Chia Hao.

Selain menempatkan Shi Yu Qi, China masih punya tiga wakil lagi di final, yakni dua ganda campuran Guo Xin Wa/Chen Fang Hui dan Feng Yan Zhe/Wei Ya Xin, serta tunggal putri Wang Zhi Yi. (bwf/jpnn)