Allegri Pergi, Juventus Dikaitkan dengan Pochettino dan Wenger

jpnn.com, TURIN - Dua nama kondang dikabarkan menjadi kandidat kuat melatih Juventus mulai musim depan. Mereka ialah Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) dan mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger.

Nama Pochettino dan Wenger langsung jadi bahan omongan usai Juventus mengonfirmasi allenatore Massimiliano Allegri akan pergi akhir musim ini.

BREAKING: Juventus confirm manager Max Allegri will leave the club this summer after winning 11 trophies in five years pic.twitter.com/WPAw8dBe8V — B/R Football (@brfootball) May 17, 2019