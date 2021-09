Anak Ikke Nurjanah Tak Anggap Ririn Dwi Ariyanti sebagai Ibu?

jpnn.com, JAKARTA - Adira Kania belakangan makin sering mengunggah potret kebersamaannya dengan ibu kandungnya, Ikke Nurjanah.

Putri Aldi Bragi itu memamerkan tiga potret bersama sang ibunda melalui akunnya di Instagram.

Salah satunya momen saat menghadiri pernikahan Ikke Nurjanah dan Karlie Fu.

"Yes, this is a repost. Still a lovely photo though," tulis Adira diketerangan fotonya.

Foto-foto lainnya juga memperlihatkan aura wajah Adira yang ikut bahagia atas pernikahan sang ibunda.

Unggahan itu pun mendapat sorotan dari warganet. Mereka menduga hubungan Adira dan ibu sambungnya, Ririn Dwi Arianti tidak baik.

Apalagi sebelumnya, keduanya diketahui sudah tidak saling mengikuti akun Instagram masing-masing.

Ikke sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa dirinya dan Adira sepakat tidak mau ikut campur serta menghormati privasi Aldi dan Ririn.