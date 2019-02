Anak Masuk Rumah Sakit, Mulan Jameela: Ya Rabb, Ya Rabb

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mulan Jameela tengah menghadapi ujian. Setelah Ahmad Dhani menjadi tahanan di rutan Cipinang, kini putri kecilnya, Safeea Ahmad harus dirawat di rumah sakit.

Hal itu diketahui dari unggahan putri sulung Mulan Jameela, Tiarani Savitri di akun Instagram pribadinya. Tiarani memperlihatkan potret sang adik yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit.

Pada foto itu, Safeea terlihat mengenakan baju putih dengan selang infus di tangan kiri dan kanannya. "You got this," tulis Tiarani sebagai keterangan foto, Kamis (31/1).

Sayang, dara yang disapa Tiara itu tidak menjelaskan penyakit apa yang diderita sang adik hingga harus dirawat di rumah sakit.

Sedangkan Mulan Jameela mengunggah foto saat dirinya tengah bersimpuh dan berdoa. "Ya Robb.. Ya Robb.. Ya Robb..," tulis Mulan Jameela di akun Instagram miliknya, Jumat (1/2).

Beragam komentar pun bermunculan dari warganet. Mereka memberikan dukungan dan doa untuk Mulan Jameela.