Anak Perusahaan Argon Group Hadirkan Systane, Produk Tetes Mata Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Anugrah Argon Medica (AAM) menjalin kerja sama dengan perusahaan di bidang perawatan kesehatan mata melalui peluncuran produk tetes mata, yang memiliki tiga keunggulan.

Peluncuran Systane Ultra, produk tetes mata produksi Alcon digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (9/8).

Systane Ultra juga mampu mencegah mata kering yang terkait dengan penggunaan lensa kontak.

Systane Ultra merupakan tetes mata berkualitas yang diproduksi oleh Alcon, perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di industri medis dengan spesialisasi di bidang perawatan kesehatan mata yang berpengalaman lebih dari 75 tahun.

“Alcon membantu pasien untuk melihat dengan cemerlang. Sebagai pemain utama dalam perawatan mata dengan pengalaman lebih dari tujuh dekade, kami menawarkan portofolio produk yang lengkap untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Mazen Dalati, General Manager and Cluster Head of Middle East and Asia Alcon.

Systane Ultra mengandung Hydroxypropyl-Guar (HP-Guar) yang lebih unggul dibanding tetes mata yang hanya mengandung Hyaluronic Acid (HA) saja.

Tiga keunggulan tersebut memberikan pelumasan yang lebih baik, memulihkan lapisan musin, dan melindungi cell hydration.

Semua keunggulan ini menjadikan Systane Ultra memberikan solusi total untuk meredakan mata kering.