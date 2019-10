Andai Menhan Prabowo Subianto Tepati Janji, TNI Bisa Lebih Kuat dan Hebat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menilai kemampuan TNI masih perlu ditingkatkan lagi terutama kemampuan SDM dan alat utama sistem pertahanan atau alutsista.

Prabowo pun berjanji akan memperkuat alutsista. "TNI harus kuat, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Untuk itu kami ingin memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur riil TNI, kami akan perkuat TNI," kata Prabowo dalam kunjungannya ke Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/10).

Prabowo tiba di Mabes TNI disambut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Sebelum memberikan pengarahannya, Menhan terlebih dahulu menerima paparan dari Panglima TNI dan juga paparan dari Kepala Staf Angkatan terkait capaian program pembangunan kekuatan pokok minimum atau "Minimum Essential Force" (MEF) TNI.

Menhan menyampaikan terima kasih atas penyampaian paparan dari pihak TNI yang menurutnya semua yang telah direncanakan oleh TNI ke depan sudah on the right track.

Mantan Pangkostrad ini mengungkapkan rasa bangga bahwa sampai dengan saat ini TNI konsisten memelihara kemampuan. Namun, menurutnya kemampuan TNI masih perlu terus ditingkatkan lagi.

Baca Juga: Menhan Prabowo Berpotensi Diseret ke Pengadilan Amerika Serikat

Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas Kemhan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista yang dibutuhkan TNI untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kesempatan tersebut, Menhan juga menggarisbawahi dan meminta TNI untuk senantiasa waspada terhadap ancaman yang akan mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.