Andrea Tanzil Rilis Lagu Infinity & Beyond, Terinspirasi dari Karakter Animasi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Andrea Tanzil menghadirkan lagu terbaru yang berjudul 'Infinity & Beyond'.

Single kedua tersebut lahir dari ide yang cukup unik.

Andrea Tanzil membuat Infinity & Beyond terinspirasi dari nama sendiri atau karakter animasi favorit.

Baca Juga: Andrea Tanzil Ajak Penggemar Dengarkan Lagu Gembira

Terinspirasi dari panggilannya, Andy, dan juga karakter Buzz Lightyear, dia bekerja sama dengan Kamga menulis lagu tersebut.

Lagu Infinity & Beyond menceritakan tentang harapan seseorang saat mencintai orang lain.

"Karena panggilanku ‘Andy’, orang-orang pasti selalu bertanya ‘Andy yang di Toy Story?’ Dari situ, aku jadi punya ide untuk membuat lagu dengan konsep Toy Story. Kebetulan, di situ ada karakter favorit aku, yaitu Buzz Lightyear yang motonya adalah To Infinity and Beyond. Di sini, Buzz adalah mainan kesukaan pemiliknya yang bernama Andy," kata Andrea Tanzil, Kamis (5/10).

Baca Juga: Andrea Tanzil Perkenalkan Diri Lewat Uneasy

"Hal ini aku tuangkan ke dalam lagu yang menggambarkan perasaanku saat suka seseorang, seperti Andy yang suka dengan Buzz Lightyear. Intinya, memberi tahu orang yang kita cintai bahwa kita membutuhkannya dan ingin merasakan kebahagiaan bersamanya," sambungnya.

Ide tersebut rupanya sudah dikemukakan pemilik nama lengkap Andrea Zaharani saat melakukan rekaman Uneasy pada Februari 2023 lalu.