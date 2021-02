Anfield Tak Angker Lagi, Liverpool Luluh Lantak Dihajar Manchester City

jpnn.com, LIVERPOOL - Anfield sudah tak angker lagi buat tamu yang meladeni Liverpool si empunya stadion.

Untuk ketiga kalinya di Premier League musim ini, Liverpool kalah di kandang sendiri dan itu terjadi tiga kali beruntun.

Kalah 0-1 dari Burnley 22 Januari, keok 0-1 dari Brighton & Hove Albion 4 Februari dan hancul lebur 1-4 di tangan Manchester City Minggu (7/2) malam tadi.

Pelatih City Pep Guardiola pun happy pasukannya mampu mematahkan keangkeran Anfield setelah 18 tahun lamanya.

14 - @ManCity have now equalled the all-time winning run by an English top-flight side across all competitions, winning each of their last 14 matches – the same number as Preston (ending in 1892) and Arsenal (ending in 1987). Stupendous. #LIVMCI pic.twitter.com/AjRx833bsO — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2021