Angelina Sondakh: Teteh Reza Artamevia, Terima Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Angelina Sondakh tak bisa menahan rasa haru saat menghadiri acara pengajian dan siraman Aaliyah Massaid, baru-baru ini.

Melalui akunnya di Instagram, Angelina Sondakh membagikan momen haru saat berkumpul di panggung bersama Aaliyah dan lainnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga mengutarakan kebahagiaannya melihat Aaliyah Massaid akan menikah.

"Semakin dekat kita dengan hari pernikahanmu @aaliyah.massaid. I don't know how to express it all, but if I had to choose one word, it would be this: mommy is incredibly happy for you," tulis Angelina Sondakh.

Putri Indonesia 2001 ini mengaku bersyukur bisa menyaksikan langsung momen-momen bahagia tersebut.

"Melihatmu semakin dekat dengan momen sakral ini membuat mommy tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah," lanjutnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Reza Artamevia, ibu kandung Aaliyah Massaid.

"Teteh @rezaartameviaofficial Terima kasih, Alhamdulillah.. Barakallah," tulis Angelina.