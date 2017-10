Angkasa Pura I Target Terus Tambah Bandara Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura (AP) I optimistis mampu mengelola bandara berkelas dunia.

Saat ini, dua bandara yang dikelola perusahaan BUMN tersebut telah mendapat penghargaan.

Yakni, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Adapun Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali meraih gelar The 3rd World Best Airport 2016 untuk kategori bandara dengan 15-25 juta penumpang per tahun.

Sedangkan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menjadi The Most Improved Airport in Asia Pacific 2016.

"Kami telah dinobatkan menjadi juara untuk kelas dunia mengenai Airport Service Quality (ASQ) yang dilakukan oleh lembaga independen yang kredibel. Yakni Airport Council Internasional (ACI) pada 17 Oktober lalu di Port Louis Mauritius Afrika," ujar Direktur Utama PT AP I Danang S Baskoro beberapa waktu lalu.

ACI yang berbasis di Kanada memiliki 573 anggota yang mengoperasikan 1.751 bandara di 174 negara.

"ACI concern tiga hal, yakni security, safety dan pelayanan. Sama satu lagi ketaatan terhadap aturan-aturan. Lembaga tersebut berhak menyampaikan ke khalayak dunia, menurut mereka yang kualitas baik diumumkan. AP I, dan bandara di Bali dan Makassar disebut," imbuhnya.