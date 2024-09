Anniversary Lippo Mall Kemang Hadirkan 12 Fashion Runway dari Designer Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Lippo Mall Kemang (LMK) salah satu flagship mal dari PT Lippo Malls Indonesia menghadirkan rangkaian kegiatan dalam rangka 12 tahun anniversary yang dikemas dalam tema “Twelve Triumphant” yang akan berlangsung mulai hari ini, Sabtu tanggal 14 hingga 29 September 2024.

Twelve Triumphant memiliki rangkaian kegiatan dengan menghadirkan 12 sesi fashion runway dari 12 fashion designer ternama dan berbakat Indonesia, seperti Danar Hadi, Hartono Gan, Ai Syarif 1965, OHMMBYBAI (Bai Papulo), Ichwan Thoha, Sofie, Viniani (Apa Kabar Atelier), Funky Kebaya, Adrie Basuki, Dani Wilastri, Ernesto Abram, dan juga Itang Yunasz.

Masing masing fashion designer akan menampilkan lebih dari 30 karya dengan berbagai tema sesuai dengan kekhasan masing–masing fashion designer.

Fashion Runway dapat dinikmati pada setiap akhir pekan yaitu hari Sabtu dan Minggu dimulai pada hari ini, Sabtu tanggal 14 September 2024 dan berakhir pada 28 September 2024.

Dalam perjalanan 12 tahun melayani masyarakat, LMK berhasil melakukan terobosan melalui beberapa inovasi yang dilakukan. Beberapa inovasi yang dijalankan LMK, antara lain inovasi dalam pengembangan tenancy mix dengan menginisiasi kehadiran tenant yang hadir pertama kali di Indonesia dengan membuka gerai di LMK seperti tenant minuman boba kekinian Gaga, Yogurt & Gelato Pat C, brand make up dari China Biancavidou & Office.

Pengembangan tenancy dilakukan sesuai dengan konsep LMK untuk dapat selalu menghadirkan tenant-tenant yang unik dan menonjol, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Perubahan ini bisa dilihat dengan hadirnya beberapa tenant baru seperti PAUL, Bakerzin, Pizza E-birra, yang melengkapi Avenue of The Stars sebagai tempat kuliner dan hang out untuk mendukung aktifitas warga Jakarta.

Top Academy, sebagai tempat kursus bahasa Korea dan juga Long Feng Tang sebagai restoran yang menyediakan Islamic Cuisine juga hadir di LMK dengan keunikan dan keunggulan yang mampu memperkuat tenancy mix LMK