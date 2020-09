Ansu Fati Luar Biasa, Barcelona Hantam Villarreal, Lihat Cuplikannya

jpnn.com, BARCELONA - Ansu Fati mencuri perhatian saat Barcelona menghajar Villarreal dalam laga La Liga di Camp Nou, Senin (28/9) dini hari WIB.

Fati menyumbang dua gol.

Dalam usia 17 tahun 332 hari, Ansu Fati menjadi pemain termuda dari lima liga top Eropa yang mencetak 10+ gol di semua kompetisi sejak awal musim lalu.

Lionel Messi juga mencetak gol di laga pertama resmi Ronald Koeman sebagai pelatih Barca ini.

7 - Between @FCBarcelona and Spain, Ansu Fati ???????? has scored seven goals in his last nine starts in all competitions, scoring with his nine shots on target and winning two penalties in his last two starts. Amazing. pic.twitter.com/rmKrPnTSzV — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2020