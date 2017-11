Antre 4 Jam, Anang-Ashanty Baru Bisa Salami Kahiyang-Bobby

Anang dan Ashanty. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, SOLO - Pasangan artis Anang-Ashanty menjadi salah satu tamu yang beruntung diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk datang ke pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.

Tak ingin mensia-siakan kesempatan tersebut, keduanya terlihat kompak hadir di resepsi Kahiyang dan Bobby, Kamis (8/11) malam.

Bahkan, keduanya rela terbang dari Bali untuk menghadiri undangan Jokowi.

"Kami tadi dari Bali, tapi nanti harus terbang balik lagi ke Bali," ujar Ashanty.

Diakui Ashanty untuk bisa mengadiri acara resepsi Kahiyang dan Bobby butuh perjuangan yang cukup panjang.

Mengingat ada ribuan tamu yang diundang oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Hampir empat jam lamanya Anang dan Ashanty baru bisa bersalaman dan menyapa pengantin baru.

"Tadi sampai jam 6 an, beres-beres, antre sampai bisa salaman tadi jam 9 an, 4 jam an berarti ya. Ramai banget soalnya, harus antre kan," ungkap Ashanty.(chi/jpnn)