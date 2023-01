Apa Itu SCORPION? Ini Fakta soal Unit Elite di Pusaran Kasus Tyre Nichols

jpnn.com, MEMPHIS - Departemen Kepolisian Memphis membubarkan unit SCORPION sehari setelah dirilisnya rekaman video penganiayaan fatal terhadap Tyre Nichols yang memicu aksi protes di kota-kota Amerika Serikat.

Lima polisi yang didakwa atas kematian Nichols semua anggota satuan khusus tersebut.

Pihak kepolisian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa unit SCORPION telah dinonaktifkan secara permanen setelah kepala polisi berbicara dengan anggota keluarga Nichols, tokoh masyarakat, dan petugas lainnya.

Rekaman video dari kamera yang dikenakan di tubuh polisi dan kamera yang dipasang di tiang listrik menunjukkan Nichols, seorang pria kulit hitam berusia 29 tahun, berulang kali berteriak "Ibu!" saat petugas menendang, meninju, dan memukulnya dengan tongkat di lingkungan ibunya setelah lalu lintas berhenti pada 7 Januari.

Dia dirawat di rumah sakit dan meninggal karena luka-lukanya tiga hari kemudian.

Lima petugas yang terlibat dalam pemukulan, semuanya berkulit hitam, didakwa pada hari Kamis dengan pembunuhan, penyerangan, penculikan, dan tuduhan lainnya. Semua telah diberhentikan dari departemen.

Apa itu SCORPION?

Unit SCORPION, kependekan dari Street Crimes Operation to Restore Peace in our Neighborhoods (Operasi Kejahatan Jalanan untuk Memulihkan Kedamaian di Lingkungan Kita, red), dibentuk pada Oktober 2021 sebagai respons atas meningkatnya kejahatan dengan kekerasan di Memphis.