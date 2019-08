Apakah Lansia yang Bermain Dengan Anak-anak Bisa Lebih Sehat dan Gembira?

Sebuah eksperimen sosial sedang dilakukan di Australia dengan melibatkan sejumlah orang lansia dan sekelompok anak-anak di bawah usia lima tahun.

Tujuan didatangkannya anak-anak balita ke panti jompo adalah untuk melihat apakah hubungan lintas generasi dapat meningkatkan kondisi kesehatan warga lansia, termasuk tingkat kebahagiaan mereka.

Selama tujuh minggu dua kelompok usia ini akan melakukan aktivitas yang dilakukan bersama-sama, termasuk kegiatan yang melibatkan fisik.

Hasilnya? Bisa Anda simak dalam sebuah program TV berjudul 'Old People's Home for 4 Years Old', yang akan ditayangkan mulai 27 Agustus ini di ABC TV dan iView.

"Old People's Home for 4 Year Old adalah contoh lainnya bagaimana ABC melakukan yang terbaik dengan bertanya dan menemukan solusi bagi masalah-masalah penting di Australia," ujar Steve Bibb, ABC Head of Factual.

"Serial yang pintar dan menginspirasi ini melakukannya ... dengan mengeksplorasi rasa kesepian dan isolasi yang semakin dirasakan banyak warga lansia Australia.

