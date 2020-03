APD Dijual dengan Harga Selangit, Nikita Mirzani: Kalian Akan Mempertanggung jawabkan Semua di Akhirat

jpnn.com, JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jumat (27/3). Momen kemanusiaan itu juga Nikita unggah lewat akun Instagram miliknya.

APD yang diberikan Nikita diberikan langsun kepada dr. Riyadh, perwakilan RSCM dan juga Tentara.

“Teman-teman sebangsa dan setanah air, ijinkan saya dengan segala kerendahan hati menyerahkan sekaligus mengajak kita semua untuk lebih aware akan Corona Virus/Covid-19 ini. Para dokter, perawat petugas medis adalah pejuang/front liners dalam perang melawan virus baru ini Covid 19. Hanya ini batas kemampuan maksimal saya Nikita Mirzani,” ungkapnya.

Baca Juga: Nikita Mirzani Turut Imbau Masyarakat Agar di Rumah Saja

Ibu tiga anak ini paham bahwa terkadang niat baiknya untuk membantu terkadang disalah artikan oleh orang.

Namun, Nikita memastikan dirinya memiliki alasan tersendiri menggugahnya ke Instagram miliknya.

“Bukan riya tapi saya mau mengajak semua bersatu, kompak saling tolong menolong. That way we can survive this together, for we are stronger together!,” tegas Nikita.

Baca Juga: Nikita Mirzani Merugi Ratusan Juta Gegara Corona

Mantan istri Sajad Ukra ini juga mengingatkan agar semua masyarakat mematuhi imbauan pemerintah untuk di rumah saja.

“Kepada teman-teman yang nonton saya memohon dengan sangat jangan keluar. Tahan diri. You don’t need to show symptoms to know if u r infected or not! Cause u may already be infected and shall be the carrier for those people around you with underlying diseases!,” bebernya.