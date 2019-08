APJI Siap Hantarkan Para Anggotanya Menuju Industri 4.0

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V APJI 2019 dan Fertival Jajan Pasar serta Pameran industry Jasa Boga bertaraf internasional pada 13 - 15 September 2019 di Bali dengan tagar artfoodfestapji (#artfoodfestapji).

Untuk Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke V APJI akan diselenggarakan di Hotel Prama Sanur Beach Bali dan #artfoodfestapji bertaraf internasional akan diselenggarakan di Pantai Mertasari Bali.

“Bali dipilih sebagai tempat Rakernas karena Bali merupakan tujuan wisata terpopuler di Indonesia maupun mancanegara dengan kekhasan seni budaya nya yang turut mempengaruhi industri jasa boga. Harapannya, industri jasa boga nusantara akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat dunia," ujar Ketua Panitia Rakernas V APJI Siti Radarwati.

Lebih lanjut, Siti mengatakan bahwa tema yang diambil untuk Rakernas V APJI 2019 ini adalah ‘APJI goes for 4.0 Suistainability, Improved Quality for Prosperity’. Tema ini sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP APJI, Rahayu Setyowati yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional III APJI yang digelar pada Februari 2019 lalu.

APJI menurutnya harus mendorong industri jasa boga secara berkeberlanjutan untuk meningkatkan kualitas menuju kesejahteraan para anggotanya dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan supporting usaha kuliner yang bertujuan meningkatkan perekonomian para anggota.

“Kami harus siap menghadapi industry 4.0 ini. Untuk itu, kami mengadakan Rakernas untuk mensikronisasi program kerja Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Piminan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia. Apalagi, saat ini anggota APJI terdiri dari berbagai skala usaha, dengan sebagian besar nya adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, Rakernas ini sangat penting dan akan dibuka oleh pejabat setingkat menteri. Sedangkan untuk #artfoodfestapji akan dibuka oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, ungkap Siti.

Sementara itu Humas DPP.APJI Jimmy H Senduk mengatakan kegiatan Rakernas V APJI 2019 dan #artfoodfestapji kali ini tampil beda dibandingkan sebelumnya.

“Acara ini akan tampil beda dan dipastikan memberikan nilai tambah wawasan kuliner bagi seluruh anggota DPD APJI dan bagi daerah Bali sendiri. Kami yakin dapat berdampak signifikan bagi sektor pariwisata, terutama dari kedatangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk itu, kami berharap para pemain di industri jasa boga dapat turut berpartisispasi aktif agar acara ini berjalan sukses dan semarak,” kata Jimmy.