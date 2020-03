Aplikasi Styles Meluncurkan Desain dan Fitur Baru

jpnn.com - APLIKASI dari operator mal terbesar Lippo Malls, Styles, kembali meluncurkan fitur terbaru yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada penggunanya.

Fitur berupa scan and earn yang diluncurkan Styles kali ini akan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengumpulkan point dengan melakukan foto struk langsung dari aplikasi Styles.

Peluncuran fitur ini juga menandai satu tahun Styles. Pada kesempatan yang sama, Styles juga melengkapi penampilan terbarunya yang didesain lebih trendy, modern dengan tampilan yang lebih colorful dan animasi menarik yang dirancang khusus untuk generasi millennial yang merupakan 70% dari market segment Styles.

"Dengan diluncurkannya fitur-fitur terbaru dan design baru dari Styles dan juga beragam jenis rewards menarik yang ditawarkan untuk para member," ujar Head of Digital Lippo Malls Indonesia Gebreine Jessyca.

Setelah sebelumnya memiliki 17 fitur, pada tampilan terbarunya kali ini Styles berupaya meningkatkan kepuasan pengguna melalui user journey dan experience

yang lebih baik, salah satunya dengan menggabungkan fitur My Benefits dan Styles.

Junior menjadi fitur Privillege, serta fitur My Malls, My Stores, My Promo dan My Event digabungkan menjadi satu fitur Discover.

Sepanjang tahun 2019, Styles telah menghadirkan berbagai program belanja menarik antara lain seperti program Shop & Win Colorful Ramadan bersama dengan Mitsubishi.

Kemudian program Tebus Bonus Fantastis dengan bonus OVO Points Rp 5,000,000 untuk 3 Top Spenders masing-masing di 37 mall dengan nilai total Rp 555,000,000 dan voucher Grab Car Rp 6,500,000 untuk 1 Top Spender masing- masing di 37 mall dengan nilai total Rp 240,500,000 dan bonus utama untuk 1

member terpilih yaitu paket berlibur ke Bali dengan senilai Rp 10,000,000, serta program Merchandise Boneka Styles di 21 mall Lippo.