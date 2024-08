APP Group Raih Indonesia's Top Green Leaders Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Managing Director APP Group Suhendra Wiriadinata menerima penghargaan Indonesia's Top Green Leaders Award 2024.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen APP Group terhadap keberlanjutan dan inovasi dalam praktik bisnis yang berkelanjutan.

Penghargaan diterima oleh Vice Director APP Group Irsyal Yasman, yang mewakili Suhendra Wiriadinata.

Indonesia's Top Green Leaders Award yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi merupakan penghargaan lima tahunan yang mengapresiasi leader perusahaan dalam menunjukkan dedikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Tema tahun ini, "Green Orientation and Sustainability Initiatives with Progressive Movements," menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau ke dalam strategi perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan.

"Penghargaan ini merupakan bukti atas dedikasi APP Group dalam menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan di seluruh operasi kami," kata Suhendra, Jumat (2/8).

Dia menambahkan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan sangat penting untuk masa depan industri serta kesejahteraan planet kita.

Penghargaan yang diterima oleh APP Group adalah "Indonesia Green Leader for Green Orientation in Maintaining Sustainable Business Operation to Minimize Environmental Impact" dalam kategori Industri Dasar dan Kimia.