Apple Akan Luncurkan iPhone 11 Versi Murah Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - Apple diam-diam tengah mengembangkan iPhone 11 versi yang diklaim memiliki harga terjangkau. Perangkat yang diberi nama iPhone SE 2 akan diluncurkan awal tahun depan.

Analis TF International Securities Ming-Chi Kuo, yang terkenal akurat dalam produk Apple memprediksi perusahaan di bawah kendali Tim Cook itu akan meluncurkan iPhone SE 2 pada 2020. iPhone SE 2 dipercaya akan serupa dengan iPhone 8.

Dari segi spesifikasi, Kuo memprediksi iPhone SE 2 akan ditopang dengan chipset A13 yang ditemani RAM 3 GB di dalamnya. Konfigurasi itu hampir mirip seperti yang ada di iPhone 11.

Satu hal yang jelas dari perangkat iPhone SE 2 ini ialah harganya. iPhone SE dibanderol 339 US dolar Amerika Serikat atau setara Rp5,6 juta dan jika iPhone SE 2 dijual dengan harga yang sama artinya 50 US dolar AS lebih murah dibanding iPhone 8.

Dilansir dari Engadget, Minggu (6/10), guna memangkas biaya, kamera iPhone SE 2 kemungkinan tidak sekuat yang ada di jajaran iPhone 11.

Selain itu, perangkat itu juga dapat mempertahankan tombol home dari iPhone 8 bukannya beralih ke forma all-display dengan Face ID.

"Meskipun sebagian besar spesifikasi hadware iPhone SE 2 akan serupa dengan iPhone 8, kami pikir kekuatan komputasi yang ditawarkan oleh A13 dan 3GB LPDDR4X, dan harga yang lebih terjangkau akan menjadi nilai jual yang baik," kata Kuo.

Dengan mempertimbangkan spesifikasi dan harga, Kou yakin memprediksi pengiriman iPhone SE2 pada tahun 2020 akan mencapai 30-40 juta unit.