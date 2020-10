Apple One Sudah Bisa Diunduh, Solusi Hemat Berlangganan Layanan

jpnn.com - Apple resmi meluncurkan bundel berlangganan bulanan layanan mereka menjadi satu dalam Apple One.

Dikutip dari laman The Verge, layanan Apple Music, TV Plus, Arcade, dan iCloud akan disatukan dalam Apple One.

Layanan bundel itu diperkenalkan bulan lalu tetapi baru diluncurkan pada Jumat (31/10) waktu setempat.

Apple membuka tiga paket berlangganan, mulai dari individu USD14,95, keluarga (family) USD19,95, dan premier USD29,95 per bulan.

Langganan layanan Fitness Plus juga akan termasuk untuk versi premier USD29,95 setelah diluncurkan nanti.

Bundel langganan Apple One bisa didapatkan melalui App Store di perangkat iOS, akses melalui ikon profil.

Apple One juga bisa diakses lewat Settings atau setelan ponsel.

Berlangganan dalam bundel diklaim lebih hemat ketimbang satu per satu, di mana paket individu di Apple One lebih murah USD6, keluarga USD8 dan premier USD25, menurut The Verge.