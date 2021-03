Ardhito Pramono Bernyanyi Lirih dalam Teman Perjalanan

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ardhito Pramono pada hari ini (5/3) merilis lagu baru berjudul Teman Perjalanan.

Lagu ini sekaligus menjadi soundtrack film Dear Nathan 3: Thank You Salma.

Dalam film terserbut, Ardhito Pramono juga berperan sebagai Afkar.

Baca Juga: The Panturas Lebih Mendayu dalam Tafsir Mistik

Cowok 25 tahun itu beradu akting dengan aktor yang telah bermain di dua seri Dear Nathan sebelumnya, yakni Jefri Nichol, Amanda Rawles, Susan Sameh dan lainnya.

Lagu Teman Perjalanan dibuat sendiri oleh Ardhito Pramono.

Dia mengusung nuansa akustik balada yang relatif simple membalut suara Ardhito yang bernyanyi lirih nyaris seperti story telling ala Iwan Fals.

Baca Juga: Pyra Melawan Stereotip Bersama Ramengvrl dan Yayoi Daimon

Petikan gitar akustik adalah elemen yang mendominasi pada lagu ini, lalu pada bagian tengah diramaikan dengan string dan beberapa instrumen tambahan untuk melengkapi lagu.

Sunil Samtani, produser Rapi Film, menjelaskan bahwa film Dear Nathan 3: Thank You Salma adalah catatan terakhir dari trilogi novel Dear Nathan yang telah dibuat untuk market lebih dewasa, dari segi karakter dan cerita.