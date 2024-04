Arief Mulyadi Masuk Jajaran The Best Reputable CEO in Digital Platform 2024

jpnn.com, JAKARTA - Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto memberikan penghargaan kepada Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, di Shangri La Hotel, Jakarta Pusat, pada Senin (1/4).

Adapun PNM menyabet penghargaan di ajang 13th Infobank – Isentia Digital Brand 2024 and The Best Reputable CEO in Digital Platform 2024.

Berdasarkan penilaian obyektif yang dilakukan Infobank dan Isentia, PNM layak diberikan dua penghargaan sekaligus, yakni The 2nd Best Sub Holding BUMN 2024 di kategori aset Rp 25 triliun hingga <Rp 50 triliun Corporate Brand.

Arief Mulyadi juga menyandang The Best CEO in Digital Brand 2024 & 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024.

Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi Infobank atas kerja keras Arief Mulyadi yang dinilai berhasil melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja bisnis PNM.

“Memang digital sesuatu yang tidak bisa dipungkiri di era sekarang menjadi kebutuhan. Dalam keseharian kami melaksanakan tugas, memperluas kesempatan masyarakat untuk bisa produktif, mendampingi dan memberdayakan masyarakat untuk bisa naik kelas dari usaha subsistence menjadi punya nilai kewirausahaan pasti sangat perlu didukung oleh digital,” ujar Arief Mulyadi.

Arief menyebutkan beberapa tahun terakhir, PNM memang tampak berupaya mengakselerasi layanan digitalnya.

Apalagi setelah berintegrasi bersama BRI dan Pegadaian dalam Holding Ultra Mikro (UMi).