Ariel Tatum Blak-blakan Sulit Memiliki Kekasih, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Artis Ariel Tatum blak-blakan mengungkap alasan dirinya kesulitan menjalin hubungan dengan lawan jenis.

Pemain film Kawin Laris itu mengaku mengidap gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder (BPD).

Hal tersebut diungkap Ariel Tatum dalam tayangan Obrolan of The Day (OOTD) yang dilansir dari saluran YouTube Trans7 official.

"Gampangnya itu ketika kita lagi ABG tuh suka labil, suka enggak tau diri kita mau nya apa," kata Ariel Tatum.

Dara kelahiran 8 November 1996 ini mengatakan, hal itu pula yang membuat dirinya tidak bisa menjalin hubungan romantis.

"Tidak stabil, untuk membangun hubungan romantis memang sulit sekali dari dulu," ujarnya.

Menurutnya, butuh usaha lebih untuk bisa berhubungan dengan orang lain atau lawan jenis.

"Butuh perjuangan yang lebih dari orang-orang yang biasa, effortnya semana, aku tuh susah banget," pungkasnya.