Artika Sari Dewi Kabarkan Berita Duka

jpnn.com, JAKARTA - Artis Artika Sari Devi mengabarkan berita duka sehari sebelum Ramadan. Ia baru saja kehilangan calon buah hati untuk selamanya.

Lewat unggahan di Instagram Story, ia mengunggah kalimat duka dan foto hasil USG calon buah hatinya.

"When you dream of something so long and it's taken from u in the blink of an eye it hurts. But they plan, and Allah plans, and Allah is the best planners, (QS Al Anfal:30)," tulis Artis Sari Devi, Kamis (23/4).

Tak lupa, istri penyanyi Baim ini juga menuliskan kata perpisahan untuk calon anak ketiganya tersebut.

“Your heart stopped but my love for u did not. Until we meet again anakku sayang," sambung Artika Sari Devi.

Unggahan Putri Indonesia 2004 itu langsung mendapat respons dari warganet.

Mereka turut mengucapkan ungkapan belasungkawa kepada Artika Sari Devi atas kepergian calon buah hatinya.

"Innalillahi wa Inna ilaihi Raji'un. Kelak jadi Ank yg menolong orang tuanya masuk surga," doa @aprilia_ahmad_hafidz.(mg7/jpnn)