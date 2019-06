Arus Balik, One Way 3 Hari dari Kalikangkung Hingga GT Cikampek Utama

jpnn.com, JAKARTA - Rekayasa lalu lintas dengan sistem one way juga diterapkan untuk arus balik Lebaran 2019.

Sistem satu arah ini way diterapkan mulai Kilometer 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung (tol Batang –Semarang) hingga Km 70 GT Cikampek Utama (tol Jakarta–Cikampek).

Kaposko Regu C Operasi Ketupat 2019 AKBP Mochammad Risya menegaskan rencana awal, one way arus balik diberlakukan selama tiga hari berturut-turut.

’’Yakni, pada 7 hingga 9 Juni dari pukul 12.00 hingga 24.00,’’ ungkapnya ketika diwawancarai Jawa Pos.

BACA JUGA: Usai Lebaran Semua Guru Dirotasi Demi Pemerataan Kualitas Pendidikan

Dia menyatakan, masih sangat terbuka kemungkinan one way diperpanjang. Sebab, kondisi lalu lintas bisa saja tidak sesuai dengan prediksi.

Sejauh ini, Korlantas Polri memprediksi arus balik bakal naik signifikan mulai besok malam (8/6) sampai Minggu malam (9/6). ’’Karena orang sudah masuk kantor tanggal 10,’’ jelasnya. (syn/tau/c5/tom)