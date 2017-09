Asep Sebut Dewi Fortuna Belum Berpihak ke Persita

jpnn.com, MEDAN - Pertandingan Persita Tangerang melawan tuan rumah PSMS, di Stadion Teladan, Senin (25/9) berakhir dengan skor imbang 0-0.

Asisten Pelatih Persita Tangerang, Asep Ardiansyah mengatakan hasil imbang tersebut karena dewi fortuna belum berpihak kepada timnya.

Asep bukan tanpa alasan menyebut demikian, pasalnya ada tujuh peluang yang tercipta sepanjang pertandingan. Persita seharusnya bisa pulang dengan tiga angka.

“Kami bisa mencuri poin. Tapi target kami sebenarnya menang. Permasalahan hari ini adalah finishing. Ada tujuh peluang dimana pemain kita sudah one on one dengan kiper tapi tidak berhasil jadi gol,” ujarnya usai pertandingan.

Tercatat ada tiga peluang emas pada babak pertama dan empat di babak keduanya. Mayoritas saat bola berada di kaki gelandang serang Henry Rivaldy.

Soal wasit, Asep Ardiansyah memberikan apresiasi.

“Wasit bagus, biasanya kita selalu dirugikan. Kita sempat takut di Medan dirugikan. Ternyata fair,” tegasnya.

Sementara itu, Henry Rivaldi menimpali dirinya memang belum rezeki mencetak gol.