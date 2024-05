Asosiasi Kontraktor Indonesia & Propan Raya Berkolaborasi Dukung Pembangunan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) siap mendukung pembangunan di Indonesia dan berkolaborasi dengan mitra-mitra.

"Kami siap berkolaborasi dengan para mitra termasuk Propan dan Sandimas dalam pembangunan di Indonesia, " kata Direktur Executive AKI Basuki Muchlis dalam Rapat Anggota AKI dan seminar di Jakarta, Rabu (8/5).

Di dalam kesempatan ini, Direktur Propan Raya Yuwono Imanto mempresentasikan materi terkait Peranan Propan Raya dalam mendukung dunia konstruksi dan pembangunan nasional.

Saat sesi tanya jawab, Propan Raya mendapatkan apresiasi atas perannya yang mampu bersaing, dibuktikan dengan adanya pendirian pabrik Propan di Vietnam.

Yuwono Imanto menuturkan keberhasilan Propan Raya bisa dicapai karena memegang teguh motto founder Hendra Adidarma yakni “Human Spirit of Innovation is our way of life”

"Kami terus berinovasi menghasilkan produk-produk terbaik hari demi hari,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Propan Raya Kris Rianto Adidarma memaparkan kesiapan mereka dalam berkolaborasi dengan AKI. Sebagai perusahaan asli Indonesia yang telah berdiri sejak 1979 siap mendukung pembangunan Indonesia.

Dalam upaya memperkuat relasi dengan mitra bisnis, Propan Raya mendukung AKI melalui kegiatan Rapat Anggota dan Seminar. Berkolaborasi dengan BCI Central.