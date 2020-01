Asrorun Niam Tekankan Pentingnya Pemimpin Muda

jpnn.com, ISTANBUL - Menyiapkan pemimpin bangsa yang berkualitas di berbagai sektor menjadi perhatian utama bangsa Indonesia. Melalui kementerian pemuda dan olah raga, deputi bidang pengembangan pemuda, pemerintah berupaya mempercepat persiapan dan kesiapan pemimpin muda yang berkualitas dengan berbagai kebijakan dan program.

Hal ini disampaikan oleh Deputi bidang pengembangan pemuda Kemenpora RI Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA dalam paparannya di depan 250 orang peserta Istanbul Youth Summit di Turki 28 Januari 2020.

Istanbul youth summit tahun 2020 ini mengangkat tema preparing youth leader 2045 a breaktrough in regeneration for strategic position in government and non government organization digelar sejak tanggal 27 sampai 30 Januari 2020.

Kegiatan yang dirangkai dengan simposium ini menghadirkan pembicara lain yakni Konjen RI Istanbul Imam Asy’ari, Yanuar Nugroho (Akademisi dan Mantan Deputi 2 Kantor Staf Presiden RI), juga hadir motivator Analisa Widyaningrum, Mustadin Taggala (Kabaga Humas, Hukum Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI), Abdul Latif (Staf Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI) serta pembicara lain baik dari kalangan praktisi juga kalangan professional.

Kegiatan Istanbul Youth Summit 2020 merupakan kegiatan yang ke tiga yang didesain sebagai wadah menjalin interkoneksi gagasan dan kebudayaan antar pemuda yang tersebar di berbagai Negara di Dunia, dimana sebelumnya tahun 2019 tema yang dibincangkan terkait dengan entrepreneurship pemuda.

Komjen Republik Indonesia Istanbul Imam Asy’ari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara kegiatan yang secara konsisten mendorong lahir dan tumbuhnya pusat-pusat inkubasi gagasan pemuda dalam memikirkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perkembangan dunia ke depan.

Direktur Turkiyeburslari sebagai lembaga donor pemerintah yang menyediakan berbagai beasiswa untuk program sarjana (S1), Master (S2), dan Doktor (S3) juga menyampaikan dukungan dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan akademik tersebut. Disaat yang sama Direktur Turkiyeburslari juga menyampaikan kesiapannya menjadi sponsor utama untuk penyelenggaraan tahun 2021 yang akan datang.

“Dalam bidang kepemimpinan, selain kepemimpinan domestik dalam keluarga tersebut, pemerintah melalui Kemenpora RI mendorong peningkatan kemampuan Pemuda dalam kepemimpinan publik dan kepemimpinan Individu. Program Kepemimpinan publik menjadi perhatian bagi pemerintah guna menyiapkan regenarasi kepemimpinan dalam masyarakat, bangsa dan negara” tutur Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.