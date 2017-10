Astaga! Kena DBD, Via Vallen Tetap Nekat Lakukan Ini

jpnn.com, SIDOARJO - Demi bisa menghibur penggemarnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pedangdut Via Vallen harus melupakan sementara sakit yang tengah dirasanya.

Pelantun lagu Sayang itu tak mau mengecewakan penggemarnya hingga nekat tampil dalam kondisi tak sehat.

Hal itu diungkap penyanyi asal Sidoarjo, Jawa Timur, dengan mengunggah foto panggung yang dipadati hingga 12 ribu penonton, Senin (30/10).

“Pangkalan bun juga luarr biasaaa kuereeeennnn. 12rb tiket sold out, 12rb lebih masyarakat yg dateeng, rameee bangeeeeetttt vyanisTynyaa,” tulis Via Vallen sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

“Terimakasih banyak semuanya yg sudah dateng buat dangdutan sama Via, mohon ma’af banget kalo malem ini kurang maksimal karena kondisi Via yg lagi drop sengedrop ngedropnya yg sebenernya harus istirahat tapiii Via tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menghibur kalian semua masyarakat pangkalan bun,” lanjut Via.

Nyatanya, Via Vallen tak kuat menahan sakit dan memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya di Sidoarjo.

Setelah menjalani pemeriksaan, dia pun dinyatakan mengalami gejala demam berdarah.