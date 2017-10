Begini Pengorbanan Via Vallen demi Menghibur Vyanisty

jpnn.com - Dedikasi Via Vallen dalam menghibur para penggemarnya tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan rela tampil dalam kondisi tubuh tidak fit demi Vyanisty.

Hal itu terlihat jelas saat Via tampil di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Minggu (29/10) malam. Pertunjukan itu disaksikan lebih dari 12 ribu penonton.

Via sangat terkesan dengan antusias penonton di sana. Dia lantas mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pangkalan Bun yang hadir.

"Pangkalan Bun luar biasa keren. 12 ribu tiket sold out. 12 ribu lebih masyarakat yang dateng, rame banget Vyanistynya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah dateng buat dangdutan sama Via," ungkap Via di akun media sosial Instagram miliknya.

Meski berlangsung meriah, ternyata ada cerita menarik di balik konser pelantun Sayang tersebut. Dia mengaku sebenarnya dalam kondisi tidak fit pada konser semalam.

Namun sebagai penyanyi profesional, Via harus tetap tampil dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur penonton di Pangkalan Bun.

"Mohon maaf banget kalau malam ini kurang maksimal karena kondisi Via yang lagi drop. Sebenarnya harus istirahat tapi Via tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menghibur kalian semua masyarakat Pangkalan Bun," ucapnya. (ded/JPC)

Sumber : Jawapos.com