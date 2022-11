Astra Property Gelar Pameran Seni dan Promo Menarik di Living First 2022

jpnn.com, JAKARTA - Astra Property selaku lini bisnis ke-7 dari PT ASTRA International, menyelenggarakan acara "Living First".

Mengangkat tema "Power of Home, Power of You", acara Living First – CreArt 2022 akan diselenggarakan di Catur Dharma Hall, Menara Astra.

Acara akan dibuka pada 24 November 2022 khusus untuk undangan, sedang publik dapat menikmati acara ini pada tanggal 25 - 27 November 2022.

Enam tahun berkarya, Astra Property terus berkembang melalui projek-projek komersial dan residensial.

Mengangkat tema "Power of Home, Power of You", Astra Property ingin kembali mengingatkan akan pentingnya fungsi dan arti rumah.

"Astra Property dalam hal ini, berkomitmen menghadirkan hunian berkualitas yang mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya," ungkap Presiden Direktur Astra Property, Djap Tet Fa, dalam siaran pers, Rabu.

Komitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup penghuni diwujudkan Astra Property melalui pengembangan projek yang terus berjalan dan bertambah, hingga serah terima unit Arumaya Residences yang lebih awal dari rencana.

Hadirkan Pameran Seni hingga Promo Menarik