Asuransi BRI Life Raih Penghargaaan Indonesia Best Digital Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Digital Sustainability Award 2025, untuk kategori Indonesia Best Digital Awards 2025 in Life Insurance for Collaborative Digital Platform and Digital Document Management System pada Senin (18/2).

Penghargaan ini diberikan oleh Plus Idea Komunika dan JAKTV, sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi digital yang diterapkan BRI Life dalam meningkatkan layanan asuransi jiwa.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen BRI Life dalam mengembangkan ekosistem digital, khususnya dalam memberikan layanan asuransi yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi nasabah.

Berkat transformasi digital yang dilakukan, BRI Life telah berhasil menghadirkan berbagai inovasi, seperti platform digital asuransi, otomatisasi pendaftaran nasabah dan klaim asuransi berbasis teknologi dalam meningkatkan pelayanan pelanggan.

“Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras kami dalam menghadirkan layanan asuransi yang berbasis digital. Kami akan terus berinovasi untuk memberikan perlindungan terbaik bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi terkini,” ujar Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto.

Menurutnya, transformasi digital yang diterapkan BRI Life juga sejalan dengan visi perusahaan, dalam memperluas inklusi keuangan dan memberikan akses asuransi yang lebih luas kepada masyarakat.

Melalui aplikasi dan layanan digital, BRI Life mempermudah nasabah dalam mengakses informasi polis, melakukan klaim, dan melakukan pembayaran premi secara online serta mendapatkan perlindungan secara lebih efisien.

Di era pertumbuhan digital yang terus berkembang pesat, BRI Life terus melakukan sinergi dengan induk dalam pengembangan platform digital untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan mempermudah akses ke produk dan layanan asuransi, yakni melalui aplikasi BRImo, dengan meluncurkan produk Life Care & ACCI Care, untuk mengoptimalkan kemampuan digital yang dimiliki oleh induk.